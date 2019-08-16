В историческом центре Вологды вспыхнула квартира

СЕГОДНЯ 16:08 2019-08-16T16:08:40+03:00

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В минувший четверг 15 августа около 10 утра загорелась квартира в трехэтажном доме в центре Вологды на улице Козленская, 65А. Пресс-служба ГУ МЧС сообщила, что 12 человек личного состава, 5 единиц техники были выделены на тушение пожара. Площадь возгорания оценили в два квадратных метра. Повреждена внутренняя отделка. Причиной пожара называют короткое замыкание проводки.

ИСТОЧНИК KP.RU