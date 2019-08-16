В Шексне буксир сел на мель и получил пробоину
Буксир сел на мель на реке Шексне и получил пробоину.
Инцидент произошел в Череповецком районе.
Как сообщает ГУ МЧС по Вологодской области, сегодня в 13:58 от диспетчера Волго-Балтийского водного пути поступило сообщение, что в 13.50 произошла посадка на мель буксира ОТА-920 при заходе на рейд на реке Шексна вблизи населенного пункта Рощино (остров Каргач). У корпуса судна есть повреждение, так что организована работа по откачке воды.
На борту находится 7 человек экипажа. Пострадавших и погибших нет. Движению судов по маршруту Москва – Череповец буксир не мешает. Разлива нефтепродуктов не зафиксировано.
- Спасатели в количестве 5 человек, в том числе 2 водолаза, прибыли на место на двух катерах. Помогают в откачке воды, - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Вологодской области.
Также на место ЧП прибыли двое сотрудников федеральной пожарной службы.
На откачке воды задействован 1 насос буксира ОТА-929. Также вызвано еще одно судно. После откачки воды будут проводиться работы по устранению пробоины.
ИСТОЧНИК KP.RU