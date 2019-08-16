2019-08-16T16:46:33+03:00
Происшествия

В Шексне буксир сел на мель и получил пробоину

Иван Чухнин
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Буксир сел на мель на реке Шексне и получил пробоину.

Инцидент произошел в Череповецком районе.

Как сообщает ГУ МЧС по Вологодской области, сегодня в 13:58 от диспетчера Волго-Балтийского водного пути поступило сообщение, что в 13.50 произошла посадка на мель буксира ОТА-920 при заходе на рейд на реке Шексна вблизи населенного пункта Рощино (остров Каргач). У корпуса судна есть повреждение, так что организована работа по откачке воды.

На борту находится 7 человек экипажа. Пострадавших и погибших нет. Движению судов по маршруту МоскваЧереповец буксир не мешает. Разлива нефтепродуктов не зафиксировано.

- Спасатели в количестве 5 человек, в том числе 2 водолаза, прибыли на место на двух катерах. Помогают в откачке воды, - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Вологодской области.

Также на место ЧП прибыли двое сотрудников федеральной пожарной службы.

На откачке воды задействован 1 насос буксира ОТА-929. Также вызвано еще одно судно. После откачки воды будут проводиться работы по устранению пробоины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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