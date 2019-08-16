Вологжанин под спайсом ударил ножом московского полицейского

СЕГОДНЯ 15:57 2019-08-16T15:57:20+03:00

На жителя Вологды возбудили уголовное дело - он напал на полицейского в Химках, у него обнаружили курительную смесь

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Пресс-служба ГСУ Следственного комитета (СК) РФ по Московской области сообщила, что на 25-летнего вологжанина завели уголовное дело: он пырнул ножом полицейского в Москве.

В ночь со среды на четверг 15 августа, сотрудники ППС по Москве заметили на улице Левобережной на границе с Химками двух мужчин, которые попытались скрыться. Полицейские перебежали мост и догнали убегавших - тогда-то вологжанин и выхватил нож, нанес удар в живот защитнику правопорядка. После этого злоумышленников задержали. При обыске автомобиля обнаружили курительную смесь.

Сейчас следователи собирают доказательную базу.

ИСТОЧНИК KP.RU