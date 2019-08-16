Стала известна дата похорон Дины Бортник

СЕГОДНЯ 15:52 2019-08-16T15:54:23+03:00

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Стало известно о дате прощания с Диной Бортник, заведующей музыкальной частью Вологодского областного драматического треатра.

Как сообщает Ирина Горожанова, прощание состоится в здании драмтеатра в воскресенье, 18 августа, с 9:00 до 11:30 Похоронена она будет по православному обряду. В 12:00 пройдет отпевание в церкви Николы на Глинках (Вологда, улица Предтеченская, 74).

Как сообщал сайт "КП-Вологда", Дина Федоровна находилась на отдыхе в Италии. На сицилийской набережной ее сбил молодой мотоциклист. Некоторое время она находилась в коме. 9 августа стало известно о ее смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU