Стала известна дата похорон Дины Бортник
Ее похоронят по православному обряду
Дине Бортник было 60 лет.
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Стало известно о дате прощания с Диной Бортник, заведующей музыкальной частью Вологодского областного драматического треатра.
Как сообщает Ирина Горожанова, прощание состоится в здании драмтеатра в воскресенье, 18 августа, с 9:00 до 11:30 Похоронена она будет по православному обряду. В 12:00 пройдет отпевание в церкви Николы на Глинках (Вологда, улица Предтеченская, 74).
Как сообщал сайт "КП-Вологда", Дина Федоровна находилась на отдыхе в Италии. На сицилийской набережной ее сбил молодой мотоциклист. Некоторое время она находилась в коме. 9 августа стало известно о ее смерти.
ИСТОЧНИК KP.RU