2019-08-16T15:46:39+03:00
Происшествия

Шестилетнего малыша с пенсионером на "зебре" сбил водитель без прав

В Вологде произошло страшное ДТП с участием ребенка
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: Областной УГИБДД
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ДТП произошло в областном центре на улице Конева возле дома №15, около 6 вечера в минувший четверг. Автомобиль ВАЗ-2115 сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 66-летнего мужчину и 6-летнего мальчика, которые переходили дорогу. Водитель - 27-летний мужчина без прав. Известно, что пешеходы получили травмы.

На данный момент специалисты разбираются в обстоятельствах произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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