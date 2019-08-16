2019-08-16T15:34:36+03:00
Происшествия

Череповчане украли 200 оцинкованных листов с теплотрассы

Двое друзей решились на преступление ради легкой наживы
Евдокия САХАРОВА
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Полиция Череповца установила, что двое ранее судимых за аналогичные преступления жителей разобрали покрытие теплотрассы в Индустриальном районе. Около 200 листов оцинкованного металла задержанные сдали в металллом, ради получения прибыли. Каждый день 55-летний мужчина и его 40-летний сообщник выносили по паре листов, жили они по соседству друг от друга в одном доме на улице Металлургов.

Пресс-служба УМВД по Череповцу сообщила, что задержанные в преступлении признались. На предприимчивых череповчан возбудили уголовное дело по статье "Кража", им грозит тюрьма до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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