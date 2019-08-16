Пенсионерка из Череповца заняла 400 000 р, чтобы подарить их аферистам

СЕГОДНЯ 15:23 2019-08-16T15:23:55+03:00

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63-летней женщине из Череповца позвонили неустановленные лица и представились работниками банка. Они предостерегли пенсионерку - кто-то списывает деньги с ее счета. Необходимо срочно перевести все ее накопления на резервный счет. Женщина не только положила на счет мошенников свои 15 тысяч рублей, но еще и набрала кредитов на 365 000 рублей, чтобы и эти деньги положить на карту аферистам.

В ходе такого дистанционного мошенничества доверчивая череповчанка распрощалась с более чем 380 000 рублей, сообщает областное УМВД. Заведено уголовное дело, полиция ищет преступников.

ИСТОЧНИК KP.RU