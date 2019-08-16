Вологодский адвокат попал под уголовную статью
Он пообещал решить вопрос за 1 миллион рублей
Изменить размер текста:
В Вологодской области адавокат попал под уголовное преследование.
Как сообщает региональное управление СК РФ, за помощью к юристу обратился мужчина, в отношении которого полиция проводила проверку по факту мошенничества.
К нему обратился адвокат - он пообещал решить проблему, но за это потребовал крупное денежное вознаграждение – 1 миллион рублей.
Тот согласился, но в момент передачи взятки мужчину, 31-летнего адвоката, задержали сотрудники ФСБ.
В отношении адвоката возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU