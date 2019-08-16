Вологодский адвокат попал под уголовную статью

СЕГОДНЯ 14:43 2019-08-16T14:43:33+03:00

Он пообещал решить вопрос за 1 миллион рублей

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В Вологодской области адавокат попал под уголовное преследование.

Как сообщает региональное управление СК РФ, за помощью к юристу обратился мужчина, в отношении которого полиция проводила проверку по факту мошенничества.

К нему обратился адвокат - он пообещал решить проблему, но за это потребовал крупное денежное вознаграждение – 1 миллион рублей.

Тот согласился, но в момент передачи взятки мужчину, 31-летнего адвоката, задержали сотрудники ФСБ.

В отношении адвоката возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU