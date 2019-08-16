Почти 90 миллионов рублей удержано из пенсий вологжан в июле

СЕГОДНЯ 14:34 2019-08-16T14:35:12+03:00

Изменить размер текста: A A

89,5 миллионов рублей удержано из пенсий вологжан Пенсионным фондом только в июле.

Из них 40,5 миллионов — по исполнительным документам, поступившим от Службы судебных приставов - это алименты, просроченные кредиты, коммунальные платежи, штрафы.

Как сообщает пресс-служба регионального отделения ПФР, 44 миллиона рублей направлено на содержание пенсионеров в социальных учреждениях - интернатах и домах престарелых. Остальные удержания – по заявлениям взыскателей.

Как выяснилось, при наличии у пенсионера долга до 100 тысяч рублей физические лица или организации имеют право напрямую обратиться в Пенсионный фонд с исполнительным документом.

Всего жители Вологодчины получили в июле пенсий – 5 миллиардов 900 миллионов рублей.

Как разъясняют специалисты, по исполнительным документам может быть удержано не более 50% от размера пенсии. В отдельных случаях — до 70% (при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца и возмещении вреда, причиненного преступлением).

В социальное учреждение, которое заключает договор с пенсионером, может быть перечислено не более 75% от его среднедушевого дохода. Удержания из пенсии осуществляются по личному заявлению гражданина.

Добавим, что судебные приставы вправе наложить арест на банковский счет пенсионера-должника. В этом случае будет происходить электронное списание денежных средств в счет уплаты долга - при том, что Пенсионный фонд перечисляет деньги гражданину своевременно и в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU