В Вологодской области учителя получают чуть более 40 тысяч рублей
Вологдастат опубликовал информацию о доходах учителей.
В настоящее время в нашем регионе, в среднем, педагоги и мастера производственного обучения получают заработную плату в размере 42 557 рублей.
При этом средняя зарплата учителей по стране составляет 40 800 рублей.
Самые высокие доходы у педагогов Череповца - "средняя температура по школам" - 44 538 рублей в месяц.
В Вологде эта цифра составила 41 391 рубль.
Любопытно, что в Тотемском районе опубликованы вакансии, которые на 2 августа 2019 года наличествуют в школах. Все предлагаемые зарплаты значительно ниже средних и по области, и по стране.
МБОУ "Тотемская СОШ № 1
Учитель начальных классов 15000-20000 рублей
Учитель-логопед 15000-20000 рублей
Педагог-психолог 15000-20000 рублей
Учитель немецкого языка 15000-20000 рублей
МБОУ "Тотемская СОШ №3
Учитель математики 13000-25000 рублей
Педагог-психолог 13000-18000 рублей
МБОУ "Великодворская ООШ"
Учитель начальных классов 15000-20000 рублей
ИСТОЧНИК KP.RU