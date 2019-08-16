В Вологодской области учителя получают чуть более 40 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:39 2019-08-16T14:52:08+03:00

Об этом сообщил Вологдастат

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Вологдастат опубликовал информацию о доходах учителей.

В настоящее время в нашем регионе, в среднем, педагоги и мастера производственного обучения получают заработную плату в размере 42 557 рублей.

При этом средняя зарплата учителей по стране составляет 40 800 рублей.

Самые высокие доходы у педагогов Череповца - "средняя температура по школам" - 44 538 рублей в месяц.

В Вологде эта цифра составила 41 391 рубль.

Любопытно, что в Тотемском районе опубликованы вакансии, которые на 2 августа 2019 года наличествуют в школах. Все предлагаемые зарплаты значительно ниже средних и по области, и по стране.

МБОУ "Тотемская СОШ № 1

Учитель начальных классов 15000-20000 рублей

Учитель-логопед 15000-20000 рублей

Педагог-психолог 15000-20000 рублей

Учитель немецкого языка 15000-20000 рублей

МБОУ "Тотемская СОШ №3

Учитель математики 13000-25000 рублей

Педагог-психолог 13000-18000 рублей

МБОУ "Великодворская ООШ"

Учитель начальных классов 15000-20000 рублей

ИСТОЧНИК KP.RU