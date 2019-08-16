2019-08-16T12:16:18+03:00
Общество

Принят в эксплуатацию новый участок дороги М-8

Строительство обхода Вологды продолжается
Иван Чухнин
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Принят в эксплуатацию участок трассы М-8 протяженностью 8 километров.

Эта дорога первой категории, соединяет автодорогу Вологда - Норобово и федеральную трассу на Санкт-Петербург.

15 августа состоялась государственная комиссия, по результатам которой дорога принята в эксплуатацию.

Во время строительства дороги подрядчик не забыл и о людях, проживающих в деревнях, и дачниках. Так, есть два сельскохозяйственных переезда, а также построен путепровод над ул. Гагарина.

Вехний слой дорожного покрытия - это щебеночно-мастичный асфальтобетон.

Это один из наиболее новых видов покрытий, которые применяются при дорожном строительстве. Он отличается износостойкостью.

"При строительстве участка мы учитывали вопросы безопасности: есть разграничения, разделительные полосы в парапетном ограждении из бетонных блоков. Установлено освещение в районе развязок, на мостах и на самих развязках. Все остальное сделали по стандарту: знаки, барьерные ограждения", - рассказал прораб АО «ВАД» Михаил Соболев.

Благодаря введенному в эксплуатацию участку уже осенью этого года частично разгрузится Окружное шоссе и близлежащие улицы Вологды.

Строительство второго участка дороги от Вологда - Норобово до развязки на трассу М-8 - продолжается. Оно закончится к 1 сентября, сообщает пресс-служба правительства области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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