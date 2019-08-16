Принят в эксплуатацию новый участок дороги М-8
Принят в эксплуатацию участок трассы М-8 протяженностью 8 километров.
Эта дорога первой категории, соединяет автодорогу Вологда - Норобово и федеральную трассу на Санкт-Петербург.
15 августа состоялась государственная комиссия, по результатам которой дорога принята в эксплуатацию.
Во время строительства дороги подрядчик не забыл и о людях, проживающих в деревнях, и дачниках. Так, есть два сельскохозяйственных переезда, а также построен путепровод над ул. Гагарина.
Вехний слой дорожного покрытия - это щебеночно-мастичный асфальтобетон.
Это один из наиболее новых видов покрытий, которые применяются при дорожном строительстве. Он отличается износостойкостью.
"При строительстве участка мы учитывали вопросы безопасности: есть разграничения, разделительные полосы в парапетном ограждении из бетонных блоков. Установлено освещение в районе развязок, на мостах и на самих развязках. Все остальное сделали по стандарту: знаки, барьерные ограждения", - рассказал прораб АО «ВАД» Михаил Соболев.
Благодаря введенному в эксплуатацию участку уже осенью этого года частично разгрузится Окружное шоссе и близлежащие улицы Вологды.
Строительство второго участка дороги от Вологда - Норобово до развязки на трассу М-8 - продолжается. Оно закончится к 1 сентября, сообщает пресс-служба правительства области.
ИСТОЧНИК KP.RU