Череповчанка 74 лет на Kia Rio сбила мотоциклиста

СЕГОДНЯ 12:03 2019-08-16T12:03:42+03:00

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В центре Череповца 15 августа в 15:32 случилось ДТП с участием мотоциклиста. Авария произошла на проспекте Победы неподалеку от жилого дома №32.

Пенсионерка 74 лет, управляя автомобилем Kia Rio, выехала на красный сигнал светофора на перекресток, где двигался мотоцикл Kawasaki, управляемый 26-летним мужчиной.

От удара он получил травмы и был госпитализирован в медсанчасть «Северстали» с переломами трех ребер.

ИСТОЧНИК KP.RU