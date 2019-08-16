2019-08-16T12:03:42+03:00
Происшествия

Череповчанка 74 лет на Kia Rio сбила мотоциклиста

ДТП случилось в центре Череповца
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

В центре Череповца 15 августа в 15:32 случилось ДТП с участием мотоциклиста. Авария произошла на проспекте Победы неподалеку от жилого дома №32.

Пенсионерка 74 лет, управляя автомобилем Kia Rio, выехала на красный сигнал светофора на перекресток, где двигался мотоцикл Kawasaki, управляемый 26-летним мужчиной.

От удара он получил травмы и был госпитализирован в медсанчасть «Северстали» с переломами трех ребер.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вологжанку напечатали на обложке мужского журнала
В Шексне буксир сел на мель и получил пробоину
В Вологде полицейские за 15 минут раскрыли ограбление
В Вологде произошло ДТП на Береговой улице
Обнаружили тело пропавшего вологодского пенсионера
В историческом центре Вологды вспыхнула квартира
Вологжанин под спайсом ударил ножом московского полицейского
Стала известна дата похорон Дины Бортник
Шестилетнего малыша с пенсионером на "зебре" сбил водитель без прав
Череповчане украли 200 оцинкованных листов с теплотрассы
Пенсионерка из Череповца заняла 400 000 р, чтобы подарить их аферистам
Вологодский адвокат попал под уголовную статью
Почти 90 миллионов рублей удержано из пенсий вологжан в июле
В Вологодской области учителя получают чуть более 40 тысяч рублей
Принят в эксплуатацию новый участок дороги М-8
В Вологде ремонтируют ливневую канализацию на улице Челюскинцев