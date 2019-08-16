Череповчанка 74 лет на Kia Rio сбила мотоциклиста
ДТП случилось в центре Череповца
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В центре Череповца 15 августа в 15:32 случилось ДТП с участием мотоциклиста. Авария произошла на проспекте Победы неподалеку от жилого дома №32.
Пенсионерка 74 лет, управляя автомобилем Kia Rio, выехала на красный сигнал светофора на перекресток, где двигался мотоцикл Kawasaki, управляемый 26-летним мужчиной.
От удара он получил травмы и был госпитализирован в медсанчасть «Северстали» с переломами трех ребер.
ИСТОЧНИК KP.RU