В Вологде ремонтируют ливневую канализацию на улице Челюскинцев

СЕГОДНЯ 20:00 2019-08-15T20:00:02+03:00

Затем там будет заменен ветхий водопровод

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Как сообщает пресс-служба администрации Вологды, прокладка ливневой канализации началась на улице Челюскинцев. Обновлен будет участок от улицы Чехова до Путейской - это около 780 метров.

Работы выполняются в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Подрядчик уже провел фрезерование на всем участке и сейчас приступил к обновлению инженерной системы для отвода дождевой воды. Проект реконструкции был сделан с учетом новых дождеприемников.

«Существующая на улице Челюскинцев ливневая канализация на данный момент плохо функционирует, дождеприемных колодцев здесь нет. Средняя глубина инженерной системы составляет около трех метров, мы ее переустроим. Через дождеприемники вода будет поступать в ливневой канал, проложенный под газоном. Он будет прочищен. Таким образом мы полностью восстановим работоспособность ливневки», - пояснил директор компании-подрядчика «Дорсервис» Дмитрий Федотов.

Работы продолжаться в течение трех недель.

Затем необходимо будет переложить старыхй водовод под проезжей частью. Одновременно будет произведено благоустройство участка улицы Челюскинцев - обновление проезжей части, тротуаров, бордюрного камня.

Полностью работы завершатся до 20 октября.

Напомним, всего в 2019 году в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Вологде проводится ремонт 10 улиц.

На данный момент сдана ул. Карла Маркса, практически завершен ремонт Пошехонского шоссе и первого участка улицы Гагарина - от Окружного шоссе до Петина. На втором отрезке ул. Гагарина - от Петина до Ленинградского тупика - полностью установлен бортовой камень, на 50 % завершены работы на тротуарах, идет укладка выравнивающего слоя асфальта.

На улице Прокатова, Северная и Пугачева проходят работы.

На улице Предтеченской осталось заасфальтировать только небольшой участок у Драмтеатра, где идет замена коммуникаций. После завершения работ по укладке водовода дорожники начнут активный ремонт ул. Пролетарской, также на очереди улица Некрасова.

ИСТОЧНИК KP.RU