2019-08-15T18:35:52+03:00
Общество

В Череповце появятся остановки в паре с кофейней и печатной продукцией

Остановки будут нестационарными и декорированы деревом
Евдокия САХАРОВА
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В городе металлургов прошел конкурс на размещение остановок общественного транспорта. К участию допустили троих предпринимателей, с ними и заключили договора об установке новых "торговых" остановок на Советском, 113, Октябрьском, 42 и Наседкина, 21. У «Океана» будет остановка с небольшой кофейней и рекламными конструкциями. Именно предприниматель будет отвечать за содержание ларька. На других остановках будут магазинчики с печатной продукцией.

Еще три лота будут выставлены на конкурс среди предпринимателей в сентябре, из них киоск на площади Молодежи, павильон на 180 квадратных метров между училищем искусств и металлургическим колледжем.

Дизайнеры разработали уникальный стиль объектов с деревянным декором.

ИСТОЧНИК KP.RU

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