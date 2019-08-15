2019-08-15T19:16:30+03:00
Происшествия

В Череповце таксист украл рельсы на 1 миллион рублей

24-летний парень с тремя сообщниками нашли "подработку"
Евдокия САХАРОВА
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Банда из четырех мужчин была задержана по подозрению в краже железнодорожных рельсов. С территории промышленного предприятия были вывезены рельсы на 1 000 000 рублей. Неизвестные с помощью газового резака срезали рельсы. Группа быстрого реагирования успела заметить преступников, когда приехала на вызов.

Следователи вычислили 24-летнего таксиста и его 3-х приятелей. По подозрению оперативников, мужчина, доставляя клиента в промзону, заметил неиспользуемый железнодорожный переезд. Несколько вечеров понадобилось злоумышленникам, чтобы вывезти на прицепе украденное - 14 тонн металла. В скупках им заплатили за это 120 000 рублей. Теперь по статье "Кража" им грозит по 10 лет лишения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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