В Череповце таксист украл рельсы на 1 миллион рублей

СЕГОДНЯ 18:23 2019-08-15T19:16:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Банда из четырех мужчин была задержана по подозрению в краже железнодорожных рельсов. С территории промышленного предприятия были вывезены рельсы на 1 000 000 рублей. Неизвестные с помощью газового резака срезали рельсы. Группа быстрого реагирования успела заметить преступников, когда приехала на вызов.

Следователи вычислили 24-летнего таксиста и его 3-х приятелей. По подозрению оперативников, мужчина, доставляя клиента в промзону, заметил неиспользуемый железнодорожный переезд. Несколько вечеров понадобилось злоумышленникам, чтобы вывезти на прицепе украденное - 14 тонн металла. В скупках им заплатили за это 120 000 рублей. Теперь по статье "Кража" им грозит по 10 лет лишения.

ИСТОЧНИК KP.RU