В Вологде будет построено малое транспортное кольцо
Мэр города Вологды Сергей Воропанов поручил Департаменту городского хозяйства разделить проект малого транспортного кольца на основные составляющие и актуализировать по каждому из них проектно-сметную документацию.
Новый мост в створе улицы Некрасова станет главным звеном малого транспортного кольца Вологды. Разработана логистическая схема Вологды, согласно которой помимо Некрасовского моста в нее войдет еще один мост - в створе Флотского переулка.
Предполагается также строительство новых участков улично-дорожной сети.
В частности, появится улица поэта Романова, которая соединит улицы Ярославскую и Конева.
Планируется построить еще два участка в районе улицы Кирова и развязки в районе Ленинградского путепровода.
После осуществления задуманного, малое транспортное кольцо позволит увести из центра города основные транспортные потоки.
ИСТОЧНИК KP.RU