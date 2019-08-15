2019-08-15T18:23:49+03:00
Общество

В Вологде будет построено малое транспортное кольцо

Сергей Воропанов распорядился актуализировать проектно-сметную документацию
Иван Чухнин
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Мэр города Вологды Сергей Воропанов поручил Департаменту городского хозяйства разделить проект малого транспортного кольца на основные составляющие и актуализировать по каждому из них проектно-сметную документацию.

Новый мост в створе улицы Некрасова станет главным звеном малого транспортного кольца Вологды. Разработана логистическая схема Вологды, согласно которой помимо Некрасовского моста в нее войдет еще один мост - в створе Флотского переулка.

Предполагается также строительство новых участков улично-дорожной сети.

В частности, появится улица поэта Романова, которая соединит улицы Ярославскую и Конева.

Планируется построить еще два участка в районе улицы Кирова и развязки в районе Ленинградского путепровода.

После осуществления задуманного, малое транспортное кольцо позволит увести из центра города основные транспортные потоки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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