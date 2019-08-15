2019-08-15T17:30:34+03:00
Общество

В Вологде умер журналист Александр Пиралов

Ему было 73 года
Иван Чухнин
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Фото сайта издательства "Скифы".Фото сайта издательства "Скифы".
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В Вологде 15 августа умер вологодский журналист Александр Пиралов. Он работал в газетах "Красный Север" и "Русский Север".

Его материалы на экономическую тему не раз признавались лучшими на многочисленных журналистских конкурсах.

Пиралов родился 16 июля 1946 года в Азербайджане, в городе Баку. По профессии - журналист и переводчик. В начале 1980-х годов он переехал в Вологду. В местных изданиях, в том числе в "Вологодском ладе" опубликовал ряд переводов с английского и польского языков, в том числе, роман Альфреда Шклярского «Золото черных гор».

В издательстве «Скифия» (Петербург) вышли три его книги: «Снежинка» и "Неадекват" в 2017 году, «Улыбка Анаит» - в 2018 году.

Точная дата похорон будет сообщена дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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