2019-08-15T17:11:32+03:00
Общество

Кадуйских погорельцев спасают работой

После пожара на Кадуйском фанерном комбинате работников стараются обеспечить новыми местами
Евдокия САХАРОВА
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Напомним, что пожар на старейшем крупном предприятии района произошел 5 августа, без работы оказались 300 сотрудников. Центр занятости Кадуя сообщил, что выделено 226 новых вакансий в поселке и Кадуйском районе, предприятиях Череповца. В администрации района проходит ярмарка вакансий от компании «Северсталь».

Директор по персоналу ГК «Универсалмет» рассказала, что есть разные вакансии, некоторые не требуют спецобразования: нужны грузчики, стропальщики, укладчики-упаковщики, токари и другие. Возможно обучение на месте.

Прокуратура вошла в комиссию по трудоустройству. Руководство фанерного комбината попросили своевременно выплатить зарплату за предыдущие месяцы и за время простоя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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