2019-08-15T16:53:17+03:00
Происшествия

Прокуратура обвинила Череповецкую спичечную фабрику в ухудшении экологии

Предприятие "ФЭСКО" проиграло суд
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: Вологодской области Прокуратура
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В Череповецком суде рассмотрели дело о размещении предприятием «ФЭСКО» отходы в черте города. Межрайонная природоохранная прокуратура обнаружила нарушения во время сан-эпид проверки. Прокурор потребовал запретить Череповецкой спичечной фабрике использовать земельные участки для отходов и выработать проекты рекультивации.

Суд признал, что захоронение происходило с нарушениями, т.к в реест размещения отходов участки не были внесены.

Суд удовлетворил требования природоохранного прокурора в полном объеме. Исполнение судебного решения проконтролируется специалистами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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