Прокуратура обвинила Череповецкую спичечную фабрику в ухудшении экологии
Предприятие "ФЭСКО" проиграло суд
-Фото: Вологодской области Прокуратура
Изменить размер текста:
В Череповецком суде рассмотрели дело о размещении предприятием «ФЭСКО» отходы в черте города. Межрайонная природоохранная прокуратура обнаружила нарушения во время сан-эпид проверки. Прокурор потребовал запретить Череповецкой спичечной фабрике использовать земельные участки для отходов и выработать проекты рекультивации.
Суд признал, что захоронение происходило с нарушениями, т.к в реест размещения отходов участки не были внесены.
Суд удовлетворил требования природоохранного прокурора в полном объеме. Исполнение судебного решения проконтролируется специалистами.
ИСТОЧНИК KP.RU