ДТП на вологодском шоссе унесло жизни двух мужчин
Трагедия произошла на автодороге Вологда-Норобово
Место происшествияФото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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В минувшую среду на 17 километре автодороги Вологда-Норобова в половину седьмого вечера произошло ЧП: столкнулись автомобили ВАЗ и Хендай Солярис. По сообщению пресс-службы областного УМВД, водители погибли до приезда скорой. Лобовое столкновение по неизвестным причинам допустил 55-летний мужчина за рулем Хендая.
На прошлой неделе тоже произошло ДТП с двумя смертями в Утюженском районе: иномарка съехала в кювет и влетела в дерево, пассажиры погибли.
ИСТОЧНИК KP.RU