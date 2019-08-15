2019-08-15T16:43:12+03:00
Происшествия

ДТП на вологодском шоссе унесло жизни двух мужчин

Трагедия произошла на автодороге Вологда-Норобово
Евдокия САХАРОВА
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Место происшествияМесто происшествияФото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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В минувшую среду на 17 километре автодороги Вологда-Норобова в половину седьмого вечера произошло ЧП: столкнулись автомобили ВАЗ и Хендай Солярис. По сообщению пресс-службы областного УМВД, водители погибли до приезда скорой. Лобовое столкновение по неизвестным причинам допустил 55-летний мужчина за рулем Хендая.

На прошлой неделе тоже произошло ДТП с двумя смертями в Утюженском районе: иномарка съехала в кювет и влетела в дерево, пассажиры погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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