В Череповце началось следствие по делу 22-летнего уклониста от армии
Он боялся потерять хорошую работу
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Череповчанин, уклонявшийся от службы в армии, стал фигурантом уголовного дела 22-летний житель Череповца попал под статью из-за уклонения от службы в армии, сообщает СУ СК РФ по Вологодской области. Он был поставлен на воинский учет, но с 2017 года по июль 2019 года призывник он неоднократно не являлся по повесткам для прохождения медкомиссии.
Уважительных причин для неявки у него не было.
Следователям он объяснил свое поведение нежеланием потерять работу в одном из крупных предприятий города.
Было возбуждено дело по ч.1 ст. 328 УК РФ (уклонение от прохождения военной службы).
ИСТОЧНИК KP.RU