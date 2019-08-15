Появилась информация о радиационном фоне в Вологодской области
Последствия взрыва: в Вологодской области обстановка удовлетворительная.
Управление Роспотребнадзора по Вологодской области почти спустя неделю отреагировало на взрыв в Архангельской области.
На официальном сайте появилось сообщение о том, что радиационная обстановка на территории региона остается удовлетворительной.
"По данным наблюдений, в том числе за период с 08.08.2019 по 13.08.2019 г., мощность эквивалентной дозы гамма излучения находится в пределах 0,08-0,18 мкЗв/час, что соответствует гигиеническим нормативам," — заверяет ведомство.
По данным ведомства, показатели радиационного фона, активности радионуклидов в воздухе, воде, пище в Вологодской области сейчас соответствуют многолетним значениям.
Напомним, 8 августа: в Архангельской области на испытательном полигоне произошел взрыв, погибли пять человек — это сотрудники Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики. Они похоронены в Сарове. Несколько человек госпитализировано в спецклинику в Москве.
В Северодвинске сработала сигнализация: датчики зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона, об этом просигнализировала автоматическая система оповешения. Затем фон нормализовался.
Между тем, ветер был северный. Так что вологжане проявляли беспокойство из-за возможного повышения радиационного фона в регионе.
Табло, показывающее радиационный фон, расположенное на Каменном мосте, стабильно показывает 0, 09 мкЗ/час
ИСТОЧНИК KP.RU