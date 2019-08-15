В Вологодской области ищут организатора региональной сети подпольных казино

СЕГОДНЯ 11:08 2019-08-15T11:08:37+03:00

Игроки проиграли там более 65 миллионов рублей

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В Вологодской области задержано пять человек в возрасте от 31 года до 44 лет. Их подозревают в организации сети подпольных казино.

По версии следствия, с октября 2016 года по октябрь 2018 года пятеро жителей Череповца и житель Новгородской области купили компьютеры и проводили азартные игры в нескольких городах области: в Череповце, Великом Устюге, Устюжне и в Кадуе.

По предварительным подсчетам, сумма их дохода превысила 65 миллионов рублей.

Один из организаторов скрывается от стражей порядка.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр).

За это преступление грозит до шести лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей, сообщает областное управление Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU