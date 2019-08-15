В череповецком парке Победы появились новые экспонаты

СЕГОДНЯ 10:32 2019-08-15T10:32:05+03:00

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В Череповце в парк Победы, где находится Музей военной техники, появились три новые экспоната. Это полевые кухни разных модификаций.

Самый старый экспонат - участник Великой Отечественной войны.

Кухня КП-42М состоит из одного котла на 250 литров, продуктового ящика, отделения для дров и печки. В таком котле можно было приготовить одно блюдо на 250 человек.

Более поздние модификации КП-2−48 и КП-125 отличаются тем, что в них можно приготовить сразу несколько блюд, даже чай.

В экспозиции вскоре будут установлены поясняющие таблички с техническими характеристиками, сообщает официальный сайт cherinfo.ru.

К слову, кухни находятся в рабочем состоянии.

- К юбилею Победы перекрасим в исторические цвета, — заверил заведующий Музеем военной техники Александр Безруков.

Напомним, Музей военной техники открылся в Череповце к 70-летию Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU