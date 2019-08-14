2019-08-14T17:17:00+03:00
Общество

Молодой вологжанин купил "Мерседес" в рассрочку

И, не расплатившись, сдал грузовимк в металлолом
Иван Чухнин
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В Вологде 27-летний молодой человек купил в рассрочку грузовой "Мерседес".

Он еще не расплатился с продавцом, но уже сдал машину в металлолом. За незаконные действия вологжанин пойдет под суд.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, в полицию обратился 53-летний вологжанин. Мужчина рассказал, что продал свой грузовик "Мерседес" в рассрочку за 500 тысяч рублей.

Для этого разместил объявление в Интернете. Незнакомый молодой человек откликнулся на объявление, осмотрел автомобиль и сказал, что готов ее купить в рассрочку - у него есть только 30 тысяч рублей, оставшуюся сумму будет выплачивать частями ежемесячно. На том и порешили.

Продавец передал автомобиль, подписав с покупателем договор купли-продажи транспортного средства. Согласно договору, молодой человек мог пользоваться грузовиком в период рассрочки, а после выплаты всей суммы будет произведена перерегистрация автомашины: новый владелец получит право собственности на нее.

Как сообщает пресс-служба областного Управления МВД, через некоторое время хозяину "Мерседеса" позвонили из пункта приема металлолома. Там рассказали, что его грузовик сдан на утилизацию. Покупатель сдал его за 80 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет с выплатой штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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