2019-08-14T16:05:24+03:00
Экономика

Северсталь начнет перерабатывать пыль

В Череповецком металлургическом комбинате монтируют линию по брикетированию пыли газоочисток сталеплавильного производства
Евдокия САХАРОВА
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Череповецкая «Северсталь» начинает проект по сбору пыли из газоочисток в брикеты для дальнейшей переработки. Планируемые объемы - до 23 000 тонн в год. Линию запустят в эксплуатацию к концу этого года, на полную проектную мощность она выйдет в 2020 году, а сейчас монтируют оборудование от «AMCOM LLC».

Утилизация такого вида отходов нова для российской металлургии и позволяет переиспользовать сталеплавильную пыль, что хорошо для экологии. На такой проект потратят более 100 миллионов рублей. Брикеты планируют продавать или плавить.

С 2004 года ведется работа над уменьшением выбросов в воздух. За эти годы на воздухоохранные мероприятия было потрачено 11 миллиардов рублей, выбросов стало меньше на 45 000 тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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