Северсталь начнет перерабатывать пыль
Череповецкая «Северсталь» начинает проект по сбору пыли из газоочисток в брикеты для дальнейшей переработки. Планируемые объемы - до 23 000 тонн в год. Линию запустят в эксплуатацию к концу этого года, на полную проектную мощность она выйдет в 2020 году, а сейчас монтируют оборудование от «AMCOM LLC».
Утилизация такого вида отходов нова для российской металлургии и позволяет переиспользовать сталеплавильную пыль, что хорошо для экологии. На такой проект потратят более 100 миллионов рублей. Брикеты планируют продавать или плавить.
С 2004 года ведется работа над уменьшением выбросов в воздух. За эти годы на воздухоохранные мероприятия было потрачено 11 миллиардов рублей, выбросов стало меньше на 45 000 тонн.
ИСТОЧНИК KP.RU