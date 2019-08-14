Аэропорт Вологды проапгрейдят
Аэропорт Вологды реконструируют: планируется обновить здание вокзала, увеличить взлетно-посадочную полосу. Этот вопрос обсудил губернатор области в Владимиром Путиным на рабочей встрече.
Президент страны поддержал эту инициативу, как и модернизацию аэропорта в Великом Устюге, там удлиняют взлетно-посадочную полосу. Увеличение воздушного пассажиропотока поможет туризму области.
На данный момент из Вологды три раза в неделю рейсы в Москву и дважды в северную столицу. Потребность у людей есть. В прошлый год рейсы совершили 4 000 человек.
Самолеты Як-40 и Ан-24, которые состоят на службе в Вологде уже устарели. С удлинением полосы можно расширить линейку принимаемых самолетов. Стоимость такой реконструкции 800 миллионов рублей, проект в разработке.
ИСТОЧНИК KP.RU