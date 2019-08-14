2019-08-14T15:45:52+03:00
Общество

Аэропорт Вологды проапгрейдят

Вологжане смогут летать в Крым, Кавказ и другие южные направления
Евдокия САХАРОВА
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Аэропорт Вологды реконструируют: планируется обновить здание вокзала, увеличить взлетно-посадочную полосу. Этот вопрос обсудил губернатор области в Владимиром Путиным на рабочей встрече.

Президент страны поддержал эту инициативу, как и модернизацию аэропорта в Великом Устюге, там удлиняют взлетно-посадочную полосу. Увеличение воздушного пассажиропотока поможет туризму области.

На данный момент из Вологды три раза в неделю рейсы в Москву и дважды в северную столицу. Потребность у людей есть. В прошлый год рейсы совершили 4 000 человек.

Самолеты Як-40 и Ан-24, которые состоят на службе в Вологде уже устарели. С удлинением полосы можно расширить линейку принимаемых самолетов. Стоимость такой реконструкции 800 миллионов рублей, проект в разработке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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