Вологжанин сдал чужой Мерседес в утиль

СЕГОДНЯ 15:04 2019-08-14T15:04:28+03:00

Мужчина не смог полностью выкупить грузовик у хозяина и решил просто сдать его на металлолом

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53-летний вологжанин хотел продать свой грузовой Мерседес за полмиллиона рублей, нашелся покупатель, но не смог сразу выплатить полную стоимость. Порешили на том, что будет аванс в 30 000 рублей и ежемесячные выплаты. Право собственности остается у хозяина до полного погашения долга.

27-летний покупатель решил по какой-то причине провернуть аферу: он сдал грузовик в пункт приема металлолома и получил 80 000 рублей. Хозяину позвонили оттуда и "порадовали".

Как сообщили в областном управлении МВД, на мужчину завели уголовное дело, он может сесть на 6 лет и выплатить штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU