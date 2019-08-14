Под Чагодой реанимируют стеклозавод

СЕГОДНЯ 14:43 2019-08-14T17:24:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Уже в апреле 2020 планируется открытие стеклозавода в Сазоново, который был закрыт в 2013 году. Завод воссоздаст ООО «Русджам Стеклотара Холдинг». Миллиард рублей будет вложено в реанимацию завода. Предполагаемая мощность производства 65-70 тысяч тонн продукции в год. По сообщению пресс-службы губернатора области, на Чагодощенском стекольном заводе будут выпускать до 0,5 миллиарда бутылок в год.

Доля холдинга в стекольном сегментезначительно выросла за последние 6 лет, поэтому возникли возможности перезапуска производства. Кроме того, Сазоново, как моногород, может получить займ на выгодных условиях из Фонда развития моногородов.

ИСТОЧНИК KP.RU