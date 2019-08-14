2019-08-14T14:38:49+03:00
Происшествия

Под Соколом неизвестный водитель на автомобиле сбил велосипедиста и скрылся

Полиция ищет свидетелей ЧП
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

Дорожно-транспортное происшествие случилось 13 августа около 15:00 в 6 километров от Сокола в сторону Харовска. Один из водителей обратил внимание на мужчину, лежащего в кювете. Рядом находился велосипед. Человек был мертв.

По заключению полиции, неустановленный водитель совершил наезд на двигавшегося в попутном направлении велосипедиста. Тот погиб на месте. Автомобилист с места ДТП скрылся.

Установлено, что погибший - местный житель 1941 г.р.. Сейчас полиция разыскивает водителя.

Уже установлены машины, которые непосредственно перед происшествием двигались по вэтому участку автодороги.

Водителей и пассажиров их просят позвонить в дежурную часть МО МВД России «Сокольский» по тел. 8(81733) 2-35-44 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Молодой вологжанин купил "Мерседес" в рассрочку
Северсталь начнет перерабатывать пыль
Аэропорт Вологды проапгрейдят
Вологжанин сдал чужой Мерседес в утиль
Под Чагодой реанимируют стеклозавод
Профессор проработавший в ВоГУ полвека ушел из жизни
В Череповце из квартиры пахло трупом
Более 2 тысяч сирот стоят в очередь на получение жилья на Вологодчине
Мужчину, убившему сожительницу в пылу ревности, отправили в колонию на 8 лет
На трассе М-8 Москва-Архангельск ограничили движение из-за ремонта моста
В Череповце банда несовершеннолетних вытряхнула деньги из торговых автоматов
Обвиняемый в изнасиловании вологжанки в центре города не дожил до суда
Девушка фиктивно возглавляла четыре фирмы
В Череповце работница почты обокрала ветерана ВОВ из-за "обстоятельств"
В Вологде собака сбросила двоих людей с мотоцикла
Вологда попала в конец рейтинга урбаниста Варламова
Путина попросили назвать Вологду историческим наследием и дать 2 млрд рублей
Прокуратура проводит проверку по факту замерзания детей в садах Вологды
В Вологде за долги закрыли "Лесную сказку"
Вологодский треугольник: загадочно исчез водитель с грузовиком
В центре Вологды сгорели пластмассовые туалеты
В Вологде обнаружили в подвале жилого дома мумию в одежде
В Белозерске частный колодец затопил 5 участков
В Вологодской области сгорел пункт утилизации автомобилей
"Почта России" назвала самые читающие районы области
Девушки с молодыми людьми нахулиганили в череповецком клубе
Череповецкие вандалы искорежили новую детскую площадку