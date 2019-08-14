Под Соколом неизвестный водитель на автомобиле сбил велосипедиста и скрылся
Дорожно-транспортное происшествие случилось 13 августа около 15:00 в 6 километров от Сокола в сторону Харовска. Один из водителей обратил внимание на мужчину, лежащего в кювете. Рядом находился велосипед. Человек был мертв.
По заключению полиции, неустановленный водитель совершил наезд на двигавшегося в попутном направлении велосипедиста. Тот погиб на месте. Автомобилист с места ДТП скрылся.
Установлено, что погибший - местный житель 1941 г.р.. Сейчас полиция разыскивает водителя.
Уже установлены машины, которые непосредственно перед происшествием двигались по вэтому участку автодороги.
Водителей и пассажиров их просят позвонить в дежурную часть МО МВД России «Сокольский» по тел. 8(81733) 2-35-44 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU