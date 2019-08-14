Под Соколом неизвестный водитель на автомобиле сбил велосипедиста и скрылся

СЕГОДНЯ 14:37 2019-08-14T14:38:49+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие случилось 13 августа около 15:00 в 6 километров от Сокола в сторону Харовска. Один из водителей обратил внимание на мужчину, лежащего в кювете. Рядом находился велосипед. Человек был мертв.

По заключению полиции, неустановленный водитель совершил наезд на двигавшегося в попутном направлении велосипедиста. Тот погиб на месте. Автомобилист с места ДТП скрылся.

Установлено, что погибший - местный житель 1941 г.р.. Сейчас полиция разыскивает водителя.

Уже установлены машины, которые непосредственно перед происшествием двигались по вэтому участку автодороги.

Водителей и пассажиров их просят позвонить в дежурную часть МО МВД России «Сокольский» по тел. 8(81733) 2-35-44 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU