2019-08-14T14:34:24+03:00
Общество

Профессор проработавший в ВоГУ полвека ушел из жизни

В последние годы Игорь Александров занимал должность завкафедрой автомобилей и автомобильного хозяйства.
Евдокия САХАРОВА
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Профессор ВоГУ Игорь Константинович Александров ушел из жизни. В Вологде в предвоенном 1939 году родился Игорь, он окончил молочный институт как инженер-механик сельскохоз производства, работал по специальности. В 1972 году успешно прошла защита его кандидатской диссертации, потом докторской, которая прошла в СПбГАУ, а готовилась на базе Технического университета.

46 лет Игорь Александров проработал в Вологодском госуниверситете. Профессор занимал должности замдекана инженерно-строительного факультета, был завкафом промышленного и гражданского строительства, кафедры автомобилей и автомобильного хозяйства. Он помогал формировать новую кафедру безопасности жизнедеятельности и промышленной экологии.

Более 20 изобретений запатентовал Игорь Константинович, опубликовал более 300 научных работ, 6 монографий, более 100 публикаций из перечня ВАК. Был вологодским ученым, которого признали за рубежом.

Профессор больше всего был увлечен горными лыжами, путешествиями и новыми изобретениями. По словам коллег, он всегда был оптимистичен, общителен, умел руководить.

Прощание состоится 15 августа в 11 часов по адресу: Пошехонское, 29 «А», по сообщению ВоГУ вконтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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