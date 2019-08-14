В Череповце из квартиры пахло трупом

СЕГОДНЯ 14:12 2019-08-14T14:12:08+03:00

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СУ СК РФ по Вологодской области сообщило, что в Череповце в Индустриальном районе в одной из многоэтажек спасатели обнаружили в квартире ужасную находку. Жителя соседней квартиры стал беспокоить яркий неприятный сладковатый запах - на звонки там никто не отвечал. На место выехали сотрудники полиции и спасательная служба, чтобы вскрыть дверь. Меньше чем за час удалось открыть замок. Опасения подтвердились - внутри обнаружили погибшую 68-летнюю женщину.

Полицейские говорят, что смерть криминальной не была. Точно такой же вызов спецслужб был и за сутки до этого: на улице Бардина за закрытой дверью нашли тело мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU