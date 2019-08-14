Более 2 тысяч сирот стоят в очередь на получение жилья на Вологодчине

СЕГОДНЯ 13:57 2019-08-14T14:21:25+03:00

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2067 детей-сирот ожидают получения жилья на Вологодчине. Чтобы обеспечить всех квадратными метрами требуется 2, 4 млрд рублей. За последние семь лет смогли получить жилплощадь 1552 сирот. На эти цели, как сообщает правительство области, необходимо 2,4 млрд рублей. Ожидается, что на решение застарелой проблемы в ближайшие три года из федерального и областного бюджетов выделят порядка 1,8 млрд рублей. Ориентировочно жилье получат 1585 человек.

Надо помнить, что примерно каждый год в очередь встают до 200 детей-сирот. Некоторые, не дождавшись жилья, подают на органы власти в суд. Глава региона Олег Кувшинников поообещал в 2020 году закрыть все судебные решения. А имеющаяся очередь должна быть ликвидирована в ближайшие три года.

ИСТОЧНИК KP.RU