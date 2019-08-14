Мужчину, убившему сожительницу в пылу ревности, отправили в колонию на 8 лет
ЧП случилось в Вологодском районе
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В Вологодском районе вынесен приговор местному жителю, убившему сожительницу.
Трагедия случилась в ночь с 10 на 11 мая 2019 года в деревне Хохлево.
51-летний мужчина в пылу ревности избил сожительницу, нанеся множество ударов кочергой и топором. От травм 46-летняя вологжанка скончалась на месте происшествия.
Мужчина признал вину. Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима. Приговор не вступил в законную силу, сообщает следственное управление СК РФ по Вологодской области.
ИСТОЧНИК KP.RU