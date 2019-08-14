На трассе М-8 Москва-Архангельск ограничили движение из-за ремонта моста
Работы продлятся до 10 сентября
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На трассе М-8 из-за ремонта ограничено движение на 527 километре. Там начался капитальный ремонт моста через реку Двиница.
Как предупреждает пресс-служба Управления дороги «Холмогоры», движение транспорта на этом промежутке будет осуществляться по одной полосе временного объезда, скорость должна составлять 30 км/час.
Для регулирования очередности на месте проведения работ установлен светофор.
Такой режим движения организован до 10 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU