На трассе М-8 Москва-Архангельск ограничили движение из-за ремонта моста

СЕГОДНЯ 12:25 2019-08-14T12:26:18+03:00

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На трассе М-8 из-за ремонта ограничено движение на 527 километре. Там начался капитальный ремонт моста через реку Двиница.

Как предупреждает пресс-служба Управления дороги «Холмогоры», движение транспорта на этом промежутке будет осуществляться по одной полосе временного объезда, скорость должна составлять 30 км/час.

Для регулирования очередности на месте проведения работ установлен светофор.

Такой режим движения организован до 10 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU