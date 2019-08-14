В Череповце банда несовершеннолетних вытряхнула деньги из торговых автоматов

СЕГОДНЯ 12:03 2019-08-14T12:03:54+03:00

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Несовершеннолетние совершили налет на автоматы по продаже жвачки.

Это произошло в Череповце в супермаркете на Октябрьском проспекте. Охранники нажали тревожную точку, увидев раскуроченный автомат.

На место выехали сотрудники Росгвардии. Подросткам к тому времени удалось скрыться, как выяснилось, они прихватили с собой мелочь.

Обследовав близлежащие улицы бойцы увидели схожих по приметам ребят.

Их передали полиции.

Оказалось, четверо вологжан 2001- 2004 годов рождения зашли в гипермаркет и сломали несколько торговых автоматов с жевательными резинками и конфетами.

Один из приятелей 2001 года рождения вытряхивал деньги из монетоприемника, а второй складывал их в рюкзак. Двое их друзей в это время стояли начеку у входа в магазин.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовных дел.

ИСТОЧНИК KP.RU