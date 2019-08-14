В Череповце банда несовершеннолетних вытряхнула деньги из торговых автоматов
Несовершеннолетние совершили налет на автоматы по продаже жвачки.
Это произошло в Череповце в супермаркете на Октябрьском проспекте. Охранники нажали тревожную точку, увидев раскуроченный автомат.
На место выехали сотрудники Росгвардии. Подросткам к тому времени удалось скрыться, как выяснилось, они прихватили с собой мелочь.
Обследовав близлежащие улицы бойцы увидели схожих по приметам ребят.
Их передали полиции.
Оказалось, четверо вологжан 2001- 2004 годов рождения зашли в гипермаркет и сломали несколько торговых автоматов с жевательными резинками и конфетами.
Один из приятелей 2001 года рождения вытряхивал деньги из монетоприемника, а второй складывал их в рюкзак. Двое их друзей в это время стояли начеку у входа в магазин.
Полиция решает вопрос о возбуждении уголовных дел.
ИСТОЧНИК KP.RU