Обвиняемый в изнасиловании вологжанки в центре города не дожил до суда

СЕГОДНЯ 11:09 2019-08-14T11:10:46+03:00

Это был дальнобойщик из Саратова

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В Вологде изнасиловали вологжанку прямо в центральном сквере - возле главного здания бывшего политехнического университета, в Кировском сквере.

Как сообщают следователи, расследование уголовного дела о насильственных действиях сексуального характера завершено.

Как выяснилось, 54-летний дальнобойщик из Саратовской области, страдая от сексуальной неудовлетворенности, изнасиловал 23 -летнюю девушку, которая возвращалась домой с работы.

ЧП случилось в ночь с 27 по 28 марта 2019 года.

После изнасилования он скрылся. Его обнаружили уже на родине.

В целях раскрытия преступления следователями СКР совместно с полицией проанализирован большой объем записей с камер видеонаблюдения по пути движения потерпевшей.

Мужчину этапировали в Вологду. В ходе следствия по ходатайству суд освободил его из сизо, и обвиняемый наложил на себя руки на месте преступления.

Однако уголовное дело было расследовано. Сейчас оно направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает следственное управление СК РФ по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU