2019-08-14T11:10:46+03:00
Происшествия

Обвиняемый в изнасиловании вологжанки в центре города не дожил до суда

Это был дальнобойщик из Саратова
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Вологде изнасиловали вологжанку прямо в центральном сквере - возле главного здания бывшего политехнического университета, в Кировском сквере.

Как сообщают следователи, расследование уголовного дела о насильственных действиях сексуального характера завершено.

Как выяснилось, 54-летний дальнобойщик из Саратовской области, страдая от сексуальной неудовлетворенности, изнасиловал 23 -летнюю девушку, которая возвращалась домой с работы.

ЧП случилось в ночь с 27 по 28 марта 2019 года.

После изнасилования он скрылся. Его обнаружили уже на родине.

В целях раскрытия преступления следователями СКР совместно с полицией проанализирован большой объем записей с камер видеонаблюдения по пути движения потерпевшей.

Мужчину этапировали в Вологду. В ходе следствия по ходатайству суд освободил его из сизо, и обвиняемый наложил на себя руки на месте преступления.

Однако уголовное дело было расследовано. Сейчас оно направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает следственное управление СК РФ по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мужчину, убившему сожительницу в пылу ревности, отправили в колонию на 8 лет
На трассе М-8 Москва-Архангельск ограничили движение из-за ремонта моста
В Череповце банда несовершеннолетних вытряхнула деньги из торговых автоматов
Девушка фиктивно возглавляла четыре фирмы
В Череповце работница почты обокрала ветерана ВОВ из-за "обстоятельств"
В Вологде собака сбросила двоих людей с мотоцикла
Вологда попала в конец рейтинга урбаниста Варламова
Путина попросили назвать Вологду историческим наследием и дать 2 млрд рублей
Прокуратура проводит проверку по факту замерзания детей в садах Вологды
В Вологде за долги закрыли "Лесную сказку"
Вологодский треугольник: загадочно исчез водитель с грузовиком
В центре Вологды сгорели пластмассовые туалеты
В Вологде обнаружили в подвале жилого дома мумию в одежде
В Белозерске частный колодец затопил 5 участков
В Вологодской области сгорел пункт утилизации автомобилей
"Почта России" назвала самые читающие районы области
Девушки с молодыми людьми нахулиганили в череповецком клубе
Череповецкие вандалы искорежили новую детскую площадку