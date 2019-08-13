Девушка фиктивно возглавляла четыре фирмы
В Вологде оштрафовали женщину. Она предоставила паспорт для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.
Как сообщает региональное управление Следственного комитета РФ, в марте-апреле 2018 года 22-летняя вологжанка пошла на преступление за 1,5 тысячи рублей.
По указанию мошенников она подписала документы, на основании которых стала подставным участником и руководителем 4 обществ с ограниченной ответственностью. При этом, девушка и не намеревалась лично управлять этими фирмами.
В результате в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены ложные сведения об участниках и руководителях указанных организаций.
Нарушение было выявлено следователями СКР при расследовании другого уголовного дела о налоговом преступлении.
Девушка свою вину осознала и заявила в налоговую инспекцию о недостоверности представленных сведений.
Суд, рассмотрев материалы СКР, оштрафал ее на 20 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU