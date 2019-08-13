2019-08-13T17:33:41+03:00
Происшествия

Девушка фиктивно возглавляла четыре фирмы

Но ее оштрафовали
Иван Чухнин
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В Вологде оштрафовали женщину. Она предоставила паспорт для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

Как сообщает региональное управление Следственного комитета РФ, в марте-апреле 2018 года 22-летняя вологжанка пошла на преступление за 1,5 тысячи рублей.

По указанию мошенников она подписала документы, на основании которых стала подставным участником и руководителем 4 обществ с ограниченной ответственностью. При этом, девушка и не намеревалась лично управлять этими фирмами.

В результате в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены ложные сведения об участниках и руководителях указанных организаций.

Нарушение было выявлено следователями СКР при расследовании другого уголовного дела о налоговом преступлении.

Девушка свою вину осознала и заявила в налоговую инспекцию о недостоверности представленных сведений.

Суд, рассмотрев материалы СКР, оштрафал ее на 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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