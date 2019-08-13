2019-08-13T13:13:15+03:00
Происшествия

В Череповце работница почты обокрала ветерана ВОВ из-за "обстоятельств"

Руководитель почтового отделения Череповца предстала перед судом за присвоение пособия ветерана
Евдокия САХАРОВА
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В городе металлургов состоялся суд над начальницей отделения почтовой связи №4. Женщину осудили за присвоение и растрату чужих денег. Она украла 6 500 рублей, которые причитались ветерану Великой Отечественной Войны в качестве пособия. Подсудимая была не так проста и заметала следы: она заполнила поручение на доставку пособия, отсканировала документ и внесла в базу данные о выдаче пособия.

Злоумышленница вину признала, но дала знать о смягчающих вину обстоятельствах, также суду стали известны данные о личности преступницы. Женщину осудили на 1,5 года условно и 2 годами испытательного срока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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