В Череповце работница почты обокрала ветерана ВОВ из-за "обстоятельств"

СЕГОДНЯ 13:13 2019-08-13T13:13:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В городе металлургов состоялся суд над начальницей отделения почтовой связи №4. Женщину осудили за присвоение и растрату чужих денег. Она украла 6 500 рублей, которые причитались ветерану Великой Отечественной Войны в качестве пособия. Подсудимая была не так проста и заметала следы: она заполнила поручение на доставку пособия, отсканировала документ и внесла в базу данные о выдаче пособия.

Злоумышленница вину признала, но дала знать о смягчающих вину обстоятельствах, также суду стали известны данные о личности преступницы. Женщину осудили на 1,5 года условно и 2 годами испытательного срока.

ИСТОЧНИК KP.RU