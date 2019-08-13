В Вологде собака сбросила двоих людей с мотоцикла

СЕГОДНЯ 13:04 2019-08-13T13:04:29+03:00

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В минувший понедельник около 11 вечера на улице Дальней в Вологде произошло ДТП с участием животного. Двое молодых людей ехали на мотоцикле около дома №24. Внезапно на дороге появилась собака, водитель допустил наезд. 18-летний водитель и его 19-летний друг упали с мотоцикла "Стелс Триггер". Оба серьезно пострадали в ДТП от падения и были госпитализированы. Не известно, была ли это бродячая собака и насколько она пострадала. О повреждениях мотоцикла информация пока не поступила.

ИСТОЧНИК KP.RU