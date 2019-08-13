Вологда попала в конец рейтинга урбаниста Варламова

СЕГОДНЯ 12:42 2019-08-13T12:44:55+03:00

Популярный блогер опубликовал личный список городов России, где он был бы не против пожить

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Известный блогер, архитектор и урбанист Илья Варламов опубликовал в своем ЖЖ список городов, в которых он был бы не против пожить. На первом месте оказались Екатеринбург, Казань, Севастополь. Вологда и Великий Новгород заняли последние места в позитивной части списка. В комментарии к Вологде Варламов написал, что "за одно только название город можно полюбить, деревянная архитектура и русская душа".

В статье есть и список российских городов, в которых бы блогер жить ни за что не стал. На последних местах "АДлер" и Чита.

ИСТОЧНИК KP.RU