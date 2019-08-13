Путина попросили назвать Вологду историческим наследием и дать 2 млрд рублей

СЕГОДНЯ 12:33 2019-08-13T12:33:26+03:00

Губернатор Олег Кувшинников обратился к президенту с просьбой наделить Вологду статусом города исторического наследия и выделить деньги из федерального бюджета

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Город Вологда имеет богатую историю и был основан еще в 1147 году, является крупным туристическим центром. В Вологодской области статус города исторического наследия уже получили Кириллов, Белозерск, Великий Устюг и Тотьма.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников попросил у Владимира Путина рассмотреть вопрос о наделении областной столицы статусом города исторического значения. 2 миллиарда рублей из федерального бюджета необходимы для восстановления и реконструкции Вологодского кремля, 16 века постройки. На территории областного центра находится около 200 объектов культурного наследия, таких как Спасо-Прилуцкий монастырь и Софийский собор.

ИСТОЧНИК KP.RU