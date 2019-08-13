Прокуратура проводит проверку по факту замерзания детей в садах Вологды
Лето на Вологодчине выдалось очень холодным, рассматривается вопрос об отоплении соцучреждений в ранний период
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Экстремально холодное лето плохо влияет на здоровье малышни, пожилых и инвалидов. Необычная для теплого сезона погода испугала вологжан. Специалисты задумываются о включении отопления в соцучреждениях раньше обычного срока. Предложение находится в стадии обсуждения. В прокуратуре начали проверку в связи с мерзнущими детьми в детских садах - вероятно, были нарушены их права.
На данный момент не все дома готовы к отопительному сезону. Власти Череповца заявили, что ждут заявок на подключение с 25 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU