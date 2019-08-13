2019-08-13T12:25:06+03:00
Общество

Прокуратура проводит проверку по факту замерзания детей в садах Вологды

Лето на Вологодчине выдалось очень холодным, рассматривается вопрос об отоплении соцучреждений в ранний период
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Экстремально холодное лето плохо влияет на здоровье малышни, пожилых и инвалидов. Необычная для теплого сезона погода испугала вологжан. Специалисты задумываются о включении отопления в соцучреждениях раньше обычного срока. Предложение находится в стадии обсуждения. В прокуратуре начали проверку в связи с мерзнущими детьми в детских садах - вероятно, были нарушены их права.

На данный момент не все дома готовы к отопительному сезону. Власти Череповца заявили, что ждут заявок на подключение с 25 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24