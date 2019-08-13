В Вологде за долги закрыли "Лесную сказку"

СЕГОДНЯ 12:18 2019-08-13T12:18:14+03:00

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Владелец известного заведения "Пивоварня" (раньше "Лесная сказка") на Советском проспекте 10 накопил долг в полмиллиона рублей. Судебным приставам пришлось арестовать помещение в центре города: мужчина не оплачивал кредиты, налоги и даже коммуналку, плюс шли штрафы за просрочку.

Владельцу запретили выезд заграницу, но это не повлияло на выплату долга. Только после того, как было арестовано кафе, неплательщик начал гасить долг, боясь потерять выручку, сообщили в пресс-службе УФССП по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU