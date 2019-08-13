2019-08-13T11:16:54+03:00
Происшествия

Вологодский треугольник: загадочно исчез водитель с грузовиком

Мужчина выехал из Вологды днем и перестал выходить на связь, фура была нагружена 21 тонной металлических листов
Евдокия САХАРОВА
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В минувший понедельник 12 августа в Вологодский отдел полиции поступило заявление о пропаже водителя, грузовика и груза от менеджера компании ООО "ЗНАКПРО", которая является нанимателем. В тот же день 12 августа днем водитель, мужчина 1960 года рождения, выехал с грузом в 21 тонну металлических листов из Вологды и перестал отвечать на звонки. До настоящего времени его местонахождение неизвестно, связи нет до сих пор. Ведутся поиски, рассматриваются разные версии случившегося, полиция ищет свидетелей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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