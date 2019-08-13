В Вологде обнаружили в подвале жилого дома мумию в одежде

СЕГОДНЯ 10:59 2019-08-13T11:02:41+03:00

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На данный момент следователи Вологды ведут расследование о смерти неизвестного мужчины. В минувшую пятницу ремонтники сделали в подвале дома на улице Некрасова в областной столице страшное открытие: там обнаружились мумифицированные человеческие останки в верхней одежде. Предполагают, что это был человек без определенного места жительства. Сейчас проводятся экспертизы для установления пола, возраста и причин смерти погибшего, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

17 июня в заброшенном гараже в Вологде на улице Петрозаводской тоже нашли останки человека, вероятно не имевшего определенного места жительства. 2 августа в открытом гараже в деревне обнаружили мумифицированное тело 55-летней женщины, которая исчезла еще в апреле.

ИСТОЧНИК KP.RU