В Белозерске частный колодец затопил 5 участков

СЕГОДНЯ 09:38 2019-08-13T09:38:22+03:00

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Владельцы участка без уведомления администрации города заказали бурение скважины. После 20 метров пошла вода, но колодец решили запломбировать и бросить. В итоге 9 августа скважину прорвало и 5 частных участков затопило. Погиб урожай, испорчены хозпостройки.

Администрация, спасатели и другие службы выехали на место для ликвидации ЧП. Глава района встретился с пострадавшими для обсуждения причин произошедшего и возмещения ущерба. Последствия ликвидируют до сих пор.

ИСТОЧНИК KP.RU