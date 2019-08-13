В Вологодской области сгорел пункт утилизации автомобилей
Пожар в пункте утилизации автомобилей ликвидирован
13 августа около 6 утра загорелся пункт утилизации автомобилей.
который находится в Череповецком районе, на 139 километре автодороги «Вологда-Новая Ладога».
Сообщение поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Вологодской области.
На территории пункта располагается старая техника, металлические ангары, автомобильные покрышки.
На момент прибытия пожарных я наблюдалось сильное задымление. Общая площадь пожара составила 800 кв.м.
Полтора час потребовалось для ликвидации открытого огня, затем продолжилась проливка объекта.
. Погибших и пострадавших нет.
Спланировано привлечении лаборатории Роспотребнадзора для забора проб воздуха.
ИСТОЧНИК KP.RU