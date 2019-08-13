2019-08-13T09:01:42+03:00
Происшествия

В Вологодской области сгорел пункт утилизации автомобилей

Выгорела площадка 800 квадратных метров
Иван Чухнин
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--Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
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Пожар в пункте утилизации автомобилей ликвидирован

13 августа около 6 утра загорелся пункт утилизации автомобилей.

который находится в Череповецком районе, на 139 километре автодороги «Вологда-Новая Ладога».

Сообщение поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Вологодской области.

На территории пункта располагается старая техника, металлические ангары, автомобильные покрышки.

На момент прибытия пожарных я наблюдалось сильное задымление. Общая площадь пожара составила 800 кв.м.

Полтора час потребовалось для ликвидации открытого огня, затем продолжилась проливка объекта.

. Погибших и пострадавших нет.

Спланировано привлечении лаборатории Роспотребнадзора для забора проб воздуха.

ИСТОЧНИК KP.RU

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