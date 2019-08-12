2019-08-12T17:36:37+03:00
Общество

Девушки с молодыми людьми нахулиганили в череповецком клубе

В ночь с пятницы на субботу Росгвардии пришлось разбираться с двумя пьяными компаниями в клубах Череповца
Евдокия САХАРОВА
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Сначала около 2 ночи сотрудники Росгвардии выехали на задержание двух пьяных девиц, которых не пустили в клуб - они стали себя неадекватно вести, выражаться.

Одна из них была несовершеннолетней - ее передали инспектору по делам несовершеннолетних, подруга поехала в отдел полиции.

Около 5 утра пришлось ехать на вызов в клуб на улице Ленина. При входе в заведении персонал тоже отказал двум пьяным мужчинам в обслуживании - гостям это не понравилось, они начали нецензурно выражаться. Посетители были задержаны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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