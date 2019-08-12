2019-08-12T17:29:45+03:00
Происшествия

Череповецкие вандалы искорежили новую детскую площадку

Злоумышленники изуродовали дворик с особым цинизмом
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Всего несколько дней назад открылась новая детская площадка во дворе дома 17б по улице Архангельской в Череповце. В минувшую субботу ранним утром вандалы выдрали каркас песочницы, изъяли саморезы, оборвали сетки футбольных ворот, закрутили цепи качелей. Сейчас подсчитываются убытки, причиненные хулиганами.

На возведение было потрачено два миллиона рублей, открытие произошло в начале августа. Недолго дети радовались новому месту для развлечений. Ведется расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Почта России" назвала самые читающие районы области
Девушки с молодыми людьми нахулиганили в череповецком клубе
При демонтаже единственной дороги под Череповцом выяснилось, что она "частная"
Вологжанин угодил сразу под два автомобиля
Новую схему мошенничества отработали на череповчанах-родителях
Трасса А-114 между Вологдой и Череповцом станет четырехполосной
В Череповце отключают горячую воду 269 домам, 5 школам и 18 детским садам
В Череповце в ДТП серьезно пострадала женщина
В Череповце сгорели "Мерседес" и "Волга"
Вынесен приговор череповчанину, задушившего подругу в Шексне
Мошенник, собравший с граждан более 200 миллионов рублей, предстанет перед судом
Татьяна Карамышева возвращается в "Чевакату"
В Вологодской области появится музей Героя Советского Союза Евгения Преображенского
Трагедия в Вологодской области: шестеро человек погибли на пожаре
Спасатели 6 часов вытаскивали рыбаков из Рыбинского водохранилища
Владельца небезопасного батута с площади Металлургов наказали
Змея напугала череповчан
Вологжанин побил более чем в два раза рекорд России по отжиманиям
Известная вологжанка умерла в клинике на Сицилии
Житель Бабаевского района пытался получить права по поддельной медсправке
Череповчанин, лишившись собаки, изрезал лицо прохожему
В Череповце из-за которкого замыкания сгорела квартира