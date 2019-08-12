Череповецкие вандалы искорежили новую детскую площадку

СЕГОДНЯ 17:29 2019-08-12T17:29:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Всего несколько дней назад открылась новая детская площадка во дворе дома 17б по улице Архангельской в Череповце. В минувшую субботу ранним утром вандалы выдрали каркас песочницы, изъяли саморезы, оборвали сетки футбольных ворот, закрутили цепи качелей. Сейчас подсчитываются убытки, причиненные хулиганами.

На возведение было потрачено два миллиона рублей, открытие произошло в начале августа. Недолго дети радовались новому месту для развлечений. Ведется расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU